Fontos döntésről számolt be Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A legfontosabb kérdés ma az áremelkedés, az infláció volt. Elmondta, egész Európa szenved az energiárak növekedése miatt.

"Magyarország védekezik, védi a családokat. Emeljük a minimálbért, a nyugdíjakat, fenntartjuk a rezsicsökentés politikáját, és rögzített árat vezettünk be az üzemanyagok esetében" - mondta a miniszterelnök.

Elmondta azt is, hogy az infláció más területeket is érint, például a korábban felvett hitelek kamatait, ezért új védelmi vonalat kell megnyitni: lakossági kamatstopot vezetnek be, októbr végi szinten rögzítik a jelzálogalapú hitelek kamatait. Az intézkedés január elején lép hatályba, és az első félév végéig tart.