Az ismeretlen lényt csak Fanyűvőnek nevezik. Egy helyi férfi állítólag már többször is találkozott vele, egyszer a kutyája támadt rá, de többször számoltak be róla a környéken táborozók is. Az emberalakú, de állatra is emlékeztető szörnyet sokan csak a magyar Jetiként emlegetik, aminek nemcsak a kinézete, hanem a szaga is borzalmas.

Mint a mosatlan, pállott, zsíros haj, olyan volt, csak sokkal intenzívebb. Amikor már szinte elviselhetetlen volt a bűz, egyszer csak megláttunk valamit a szemünk sarkából, az egyik tufabucka tetején, egy koszosfehér foltot. Mint egy ülő, nagy kutya, olyan volt – mesélte Karmos Balázs, akinek sikerült lefotóznia a rémet.

Balázs elmondása szerint a lénynek, ami lehetett akár ember, de valamiféle állat is, természetellenesen hosszú végtagjai voltak, úgy tűnt, mintha szőr borítaná a testét, és a szaga olyannyira orrfacsaró volt, hogy a hazaúton is érezték – idézi a Blikk a férfit.

