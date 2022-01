Az Új Szó számolt be Gyönyör Teréz szörnyű tetteiről, akinek az ügyében öt éve kezdett vizsgálódni a rendőrség. Három ipolysági származású nő, Zdenka Uhlárová, Janka Kucharíková és Rigó Klaudia leplezték le méregkeverő barátnőjüket: ezeknek a nőknek is tartozott Teréz. Gyanútlanul adtak neki kölcsön, ugyanis adósuk a 2000-es évek elején az OTP Bank ipolysági fiókját vezette.

"Később befektetésekkel foglalkozott, erre kért tőlem is kölcsön. Szerződést írtunk, kamatot is ígért, eleinte meg is adta. 2014-ben kezdődtek a gondok, amikor már folyton halogatta a visszafizetést. 2015 tavaszán meglátogattam őt Ipolyságon, kávéval kínált. Hazafelé megálltam a városházán, ott lettem rosszul. Kiszáradt a szám, forgott velem a világ. Bementem a mosdóba, rengeteg vizet ittam, és vártam, hogy jobban legyek. Annyira sikerült összeszednem magam, hogy elvezettem Léváig, elmentem az ügyeletre, de nem állapítottak meg semmit" - mondta a lapnak Zdenka, akit ezután még egyszer megpróbált megmérgezni Teréz, akkor kórházba is került, de ismét nem állapítottak meg nála semmit. Később egy pszichiáter ismerőse hívta fel, hogy még kettő, az övéhez hasonló eset történt Ipolyságon.

A másik két áldozat, Klaudia és Janka K. ugyancsak nagy összegeket kölcsönöztek Gy. Teréznek. Teréz és Klaudia édesanyja barátok voltak.

"Gyakran kért tőlünk kölcsön azzal az indokkal, hogy az ő pénze le van kötve, de mindig visszaadta. Amikor megtudta, hogy földeket adtunk el, nagyobb összeget kért egy állítólag kiválóan jövedelmező befektetésre. Nagy nehezen, több kis részletben a felét visszaadta, de a másik felével késett. Egy délután bejött a városi hivatalba, ahol akkor dolgoztam, és megkért, hogy fénymásoljak neki valamit. Ehhez ki kellett mennem az irodámból, a teám az asztalon maradt. Amikor visszajöttem, megittam és azonnal mentem a testületi ülésre. Ott lettem rosszul. Kitámolyogtam az utcára, nekidőltem egy oszlopnak. Két kolléganőm látott meg, ők hívtak mentőt. A lévai kórházban találkoztam Jankával, egy ipolysági közjegyzővel, aki hasonló tünetekkel került oda. Pedzegettem neki, hogy ez nem lehet véletlen, de nem értette, miről beszélek. Másnapra rendbe jöttem, és nem akartam foglalkozni a dologgal" - mesélte a lapnak a nő. Jankának a kávéjába csepegtette a mérget, de amikor rosszul lett, nem hívott hozzá mentőt. Később az eset megismétlődött.

A rosszullétek egy pszichiáternek szúrtak szemet, ő jött rá, hogy Janka és Zdenka rosszullétekor Teréz a helyszínen volt, ezért fehívta Klaudiát, aki szintén megerősítette, hogy ismeri a nőt. Kiderült, hogy Teréz a nyáltermelést gátló, hallucinációkat, egyensúlyvesztést okozó atropin idegmérget használta. Ha áldozatai többet ittak volna belőle, már nem élnének. Terézt végül tőrbe csalták, egy mérgezett kévét eljuttattak a rendőrségre, a vizsgálatok pedig kimutatták az atropint.

Teréz ellen nem gyilkossági kísérlet, hanem testi sértés miatt emeltek vádat, ezért még évekig garázdálkodhatott Marországon, Drégelypalánk környékén. Plébániai közösségekben, nyugdíjasotthonokban férkőzött idős emberek bizalmába, aztán elkábította őket, és aláíratott velük egy nyilatkozatot, hogy minden vagyonukról lemondanak a javára. A pszichiáter és a három megmérgezett nő figyelemmel kísérte Teréz ténykedéseit, és felfedezték, hogy a vele kapcsolatban álló idősek közül gyanúsan sokan haltak meg agyvérzésben. Tesmagon a helyiek szerint egy egész családot irtott ki. Az áldozatok száma sosem fog kiderülni.

Teréznek segítőtársai is lehettek, az atropint biztosan nem nadargulyából főzte ki, úgy tudni, egy kétes múltú orvos szerezte neki, aki ingatlanokat kapott ajándékbe idegenektől. Teréz továbbra is szabadlábon van a következő bírósági ítéletig.