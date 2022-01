Megdöbbentő esetről számolt be a BBC. A 65 éves, indiai Brahmdeo Mandal 2021-ben nyolcszor kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, pontosabban legalább nyolcszor, de lehet, hogy összesen tizenegyszer.

A nyugdíjas férfi azt vallja, hogy neki a vakcinák segítettek abban, hogy elmúljanak fájdalmai, és egészséges maradjon, miközben semmilyen mellékhatást nem tapasztalt -írja a BBC.

Az egykor postásként dolgozó férfi a múlt héten bukott le, amikor már a 12. oltását kapta volna. Volt olyan is, hogy Mandal félóra különbséggel adatott be két oltást ugyanazon az oltóponton. A férfi feljegyzései azt bizonyítják, hogy február és december között 11 alkalommal vette fel a vakcinát, és akár 100 kilométert is képes volt megtenni azért, hogy fel tudja venni az újabb adagot, a regisztrációhoz pedig különféle személyi igazolványokat használt.

Mandal egyébként január 16-án kapta az első védoltást, és két helyben gyártott vakcinát, a Covishieldet és a Covaxint adatta be magának.