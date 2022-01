60 évesen hunyt el a világhírű skót színész, a The Bill sztárja, George Rossi.

Rossi halálhírét unokahúga, Louisa Rossi erősítette meg, miszerint január 5-én vesztette életét a legendás színész. George feleségét és két gyermekét hagyta hátra.

Rossi fiatal korában családja fagylaltozójában dolgozott diákként, majd tanulmányai után színésznek állt. Debütáló filmje az 1984-es Comfort & Joy című film, amelyben még testvére, Peter is feltűnt.

1990-ben a The Big Man című filmben Liam Neeson mellett szerepelt. Legikonikusabb alakítását 1998-tól 2003-ig a The Bill sorozatban a földhözragadt DC Duncan Lennox szerepe volt - írja a The Sun.