Távoktatással kezdődött a második félév a vajdasági középiskolásoknak hétfőn, miután az illetékesek úgy ítélték meg, a kedvezőtlen járványhelyzetben veszélyes lehetne a jelenléti oktatás - közölte a szerbiai közszolgálati televízió hétfőn.

Branko Ruzic oktatási miniszter a múlt héten jelentette be, hogy feltehetőleg virtuális oktatással kezdődik meg a 2021/2022-es tanév második féléve, és az illetékes testületek néhány napja meg is hozták az erre vonatkozó döntést.

A vajdasági általános iskolások egy hét múlva indulnak újra iskolába, de arról még nincs döntés, hogy milyen módon, míg a Szerbia déli részén iskolába járóknak csak január 24-én kezdődik meg a tanítás. A különböző időpontok oka az, hogy míg Szerbia északi részén főként katolikus, Belgrádban és a fővárostól délre főként szerb ortodox vallású emberek élnek, így az iskolai szünetek is a különböző időpontban lévő vallási ünnepekhez illeszkednek.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában hétfőre 7949-cel 1 350 595-re, Koszovóban 304-gyel 162 677-re, Észak-Macedóniában 1396-tal 233 464-re, Montenegróban 2454-gyel 190 279-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 669-cel 297 333-ra növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 22-vel 12 912-re, Észak-Macedóniában kilenccel 8032-re, Montenegróban nyolccal 2442-re, Bosznia-Hercegovinában pedig hárommal 13 568-ra nőtt. Koszovóban az elmúlt napon sem volt halálos áldozata a kórnak, így a halottak száma 2991 maradt.