A Magyar Úszó Szövetség vizsgálja Szilágyi Liliána bántalmazási bejelentését , amit édesapja, dr. Szilágyi Zoltán ellen tett. A Magyar Úszó Szövetség Fellebbviteli Bizottságának elnöke dr. Borbély Zoltán büntetőjogász, aki elfogultságot jelentett be, a várható fejleményekről beszélt.

"Régi és jó kollegiális viszonyban vagyok dr. Szilágyi Zoltánnal, másrészt pedig újságíróként két hosszabb portréinterjút készítettem lányával, Liliánával. A testületi tagok a történteket a legaprólékosabban megvizsgálják. Többen érdeklődnek, Liliána ügye elévülhetett-e? Nos, erre válasz akkor születhet, ha pontosan tudható, mi történt édesapa és leánya között" - nyilatkozta a Borsnak Borbély és hozzátette, nem tilthatják meg Szilágyi munkáját a Stamina TK nevű úszóklubnál, mert nem fegyelmi vizsgálat folyik, "ez egy ad hoc bizottság".

Borbély Zoltán arról is beszélt, hogy az ügyben semmiképpen nem bizonyító erejűek Liliána fotói. "Mivel műteremben készült illusztrációk, profi fényképész termékének tűnnek, nem kezelhetők bizonyítékként. Közreadásuk célja a figyelemfelkeltés volt, ami sikerült is, ezt a kiemelt sajtóérdeklődés is mutatja" - nyilatkozta.

Elmondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy a jelen helyzetben Szilágyi Zoltán veszélyt jelentene a lányára, így semmi szükség arra, hogy hatósági védelmet kérjen.

"Amúgy ez az ügy egy kiváló család tragédiája..." - szögezte le.