Kulcsár Edina mindenkit megdöbbentett, amikor bejelentette, hogy új szerelem van az életében. Párja nem más, mint a 25 éves rapper, vagyis G.w.M. Kapcsolatuk nagy port kavart, Csuti rettentően csalódottnak érzi magá t, de Varga Márk felesége is értetlenül áll a kialakult helyzett előtt .

Természetesen a szerelemről a kommentelőknek is van véleménye, az új párról szóló cikkek alatt osztották meg gondolataikat az emberek.

"Hát, legyen szerencséd, biztosan nem új keletű a kapcsolat, de ez sem fog sokáig tartani. Majd jön a következő. Igaz?"

"A kutya is jó módjába veszik meg! Az is lehet, kíváncsi! A fagyizóban is hiába van 20 féle fagyi, ha csak egyet kóstolsz meg, mindig azon jár az eszed, milyen ízű lehet a többi!Persze a 2 gyermek előtt kellett volna a tanulmányi kirándulás!"

"Kíváncsi leszek ezzel az új palival meddig lesznek együtt."

"Háát... eddig komoly nőnek gondoltam. Sikeres, felelősségteljes anyának, feleségnek, akire fel lehetett nézni.. Csuti mellett ezt láttam. GWM mellett nem."

"Azért 1-2 hónap után ezzel nem kellene ilyen vidáman dicsekedni, már csak a 2 pici gyereke miatt sem."

A sok értetlenkedő, rosszindulatú komment mellett persze vannak olyan hozzászólók is, akik üdvözlik a döntést, és csillapítják a többi kommentelőt.

"Nem tudott volna ez a lány szerelmes lenni, ha a férje eléggé szereti, figyel rá. Erre senki nem gondol, csak egyből a lány a bűnös...!?"

"Jól teszi! Élje az életet úgy, ahogy neki jó. Legyen boldog és szerelmes."