G.w.M, azaz Varga Márk zenei körökben eddig sem volt ismeretlen, ám a hírekben csak ritkán szerepelt. Az országos ismertséget Kulcsár Edina hozta el számára, tegnap ugyanis az egykori szépségkirálynő bejelentette, hogy Csutival való szakítása után beleszeretett Márkba.

G.w.M 1997. január 8-án született, tehát mindössze 25 éves, Kulcsár Edinánál hét évvel fiatalabb. A G.w.M jelentése Gino West Marky, ami a rapper beceneve. Márk 2013-ban, Curtisnek köszönhetően vált zenei körökben ismertté, több dalt is készítettek már együtt. Jó barátságot ápol L.L. Juniorral is, kettejüknek is van közös dala, a közösségi médiában is többször szerepelnek egymás fotóin. Márk saját produkciós céget is alapított, a GwMMusicProductiont. Hamarosan kiadják Edinával közös dalukat is.

G.w.M Kulcsár Edinához hasonlóan házas volt. Január elején jelentette be közösségi oldalán, hogy szakított feleségével, Melanival. Két közös gyerekük van, egy kislány, Melani és egy kisfiú, Márk. G.w.M nemrégiben egy 50 milliós luxuslakást vett a lányának.

Sajtóértesülések szerint G.w.M-et és az influencer-szépségkirálynőt Szabó András Csuti, Edina férje mutatta be egymásnak. Edina 2021 novemberében szerepelt Márk egyik szerelmes dalához készült klipjében, azt feltételezik, hogy ez a vallomás már a szépségkirálynőhöz szólt.