Hazánkat csütörtökön éri el a hidegfront, délután szórványosan várható havas és ónos eső, sőt hózápor is érkezik.

A met.hu aról számolt be, hogy hamarosan hidegfront vonul át felettünk északnyugat-délkelet irányba. A front mentén több helyen várható csapadék: az esőt havas eső, utóbbit pedig havazás váltja fel. A hó legfőképp északon fog megmaradni. Hajnalban általában 0, -8, a kora délutáni órákban 1, 8 fok lesz a hőmérséklet.

Pénteken észak, északnyugat felől felhőátvonulások lesznek, és elszórtan hózápor is kialakulhat. A hajnali órákban délnyugaton néhány cm-es hó is hullhat. Szombaton marad a szeles idő és elszórtan továbbra is hózápor, kisebb havazás várható.