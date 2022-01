Az egyik amerikai online videós tartalomszolgáltató, a Hulu még 2017-ben mutatta be a Future Man című sci-fi vígjátékot. A sorozat főcímdalaként pedig az Omega slágerének, az 1972-es Addig élj angol nyelvű változatát használták fel az alkotók, azonban senki sem kért ehhez engedélyt a zenekartól.

Az ügy már négy éve húzódik, ugyanis az együttes tagjainak az elmúlt időszakban több nehézséggel is meg kellett küzdeniük. Rövid időn belül három tagjukat is elveszítették, a legnagyobb sokott a tavaly decemberben elhunyt Kóbor János okozta a rajongóknak. Molnár György Elefánt, az Omega életben maradt tagja most egyedül kénytelen harcolni az amerikai céggel.

Nem volt egyszerű utánamenni a dolgoknak, de másfél hónap kemény munka után egy szerzői és jogvédő iroda kiállított egy angol nyelvű igazoló okmányt, úgynevezett certifikációt amely alátámasztja, hogy a dal a miénk. Ezt el is küldtem már a Hulunak, amely cég a sorozatot gyártja. Van egy kint élő barátom, ő segít intézni ezeket az ügyeket. Egyelőre nem reagáltak, biztos, hogy hosszú macera lesz, mire rendeződik a helyzet, de nem akarom annyiban hagyni

– mesélte a Blikknek Elefánt, aki kiemelte, hogy nem a pénz motiválja, egyszerűen csak szeretné, ha nem lopnák el a dalaikat.

Az elején nem érdekelt minket az egész, még az sem feltétlenül, hogy egy árva cent sem érkezik a tengerentúlról a szám után. Most, hogy Mecky már nincs, egyedül kell harcolnom, pedig ő nagyon tudott! Szép csendesen, hátulról végzett aknamunkát, és bár jó lenne, ha itt lenne, egyedül könnyebb harcolni, mert nem kell senkivel egyeztetni, gyorsabban lehet reagálni. Persze, ez a presztízsről és a kurázsiról szól, és már nem csak a sajátomért, hanem a barátomért is harcolok

– fogalmazott a gitáros.