Edina saját közösségi oldalán fedte fel, hogy új szerelme a fiatal rapper, G.w.M., azaz Varga Márk. Ezzel a bejelentéssel végleg eldőlt, hogy nem sikerült megmenteniük a házasságukat Csutival, azonban még most is kénytelen együtt élni férjével.

A gyerekek felügyelete közös, és minden velük kapcsolatos dolgot korrekten meg tudunk beszélni. Még otthon lakom, hiszen időbe telik, amíg találok egy megfelelő helyet. Nehéz ez, de próbálunk a lehető legkevesebbszer találkozni a házban, ha viszont egyszerre vagyunk otthon, félreteszünk minden sérelmet a gyerekek miatt. Hiába érzem magam megbántva és dühösnek, elsősorban édesapa vagyok

– nyilatkozta a Blikknek Csuti, aki szomorúságot és csalódottságot érez az elmúlt napok eseményei miatt. Érthetőek az érzései, hiszen tavaly ősszel pont ő mutatta be Edinának Márkot. A szépségkirálynő idő közben törölte az Instagramról a férjével közös képeket, és a Szabó nevet sem használja már.

Mindig lesz közös célunk Edinával az életben, és a vállalkozásokat is együtt kell csinálni, amik összekötnek minket, kellő intelligenciával kell hozzáállni. Továbbra is szeretném a gyermekeim anyját támogatni és védeni, hogy ő boldog legyen, mert elengedhetetlen, hogy – amint eddig – a jövőben is a legjobbat tudja nyújtani a gyerekeknek. Anno valamit elhatároztunk, hogyan szeretnénk felnevelni őket, és ehhez tartjuk magunkat. Abba viszont már nincs beleszólásom, hogyan és ki mellett szeretne kiteljesedni

– zárta a gondolatot Csuti.