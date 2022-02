Kozso egykori kedvese megijedt, hogy veszélyben van a pénze, amikor többszöri alkalommal sikertelenül próbálta elérni az énekest.

"Miután átadtam neki az utolsó részletet, nem tudtam vele kommunikálni. Én akkor külföldön éltem, ha írtam neki, nem válaszolt, ha hívtam, nem vette fel a telefont. Ekkor jelentek meg a hírek, hogy a teaházában kétes dolgok történnek, valamint egy olyan szerződést adott nekem, amiben én csak ügyvezető lettem volna, szó sem volt tulajdoni részről. Ezért is bontottam fel a megállapodást, majd visszakértem az összeget. Azt mondta, most nincs pénze, ezért nem tudja megadni" – mesélte a Blikknek Ágnes, aki ügyvédhez fordult, sőt, még egy követeléskezelő céget is megkért, hogy segítsen neki visszaszerezni 10 millió forintját.

Az összeget végül tavaly júniusban visszaadta Kozso Ágnesnek.

Mindeközben megkezdődött a per, így a felek nemrég a bíróságon találkoztak.

"Nem értem, ő egy olyan kedves lány. Hogyan jutottunk idáig? Jó volt köztünk minden, most pedig itt vagyunk a bíróságon. Ennek semmi értelme. Én sosem csaptam be őt, és szerettük egymást, nem jó, hogy itt kell lennünk" - mondta Kozso, akinek ügyvédje is megszólalt az ügyben.

"Ügyfelem a kárt megtérítette, ráadásul nem kölcsönről volt szó, hanem egy közös beruházásról. A hölgy úgy gondolta, nem kíván több pénzt adni az üzletbe, amely ezért nem is valósult meg. Mivel nem volt megállapodás arra, hogy ilyen esetben mi történik, így azonnal követeléssel élt, ügyfelem pedig sosem állította, hogy nem adja meg a pénzt, mindössze időt kért. Az ügyet egyszer a nyomozati szakban bűncselekmény hiányában már lezárták, most mégis itt vagyunk. Véleményem szerint még idén le kell zárulnia az ügynek, mivel ügyfelem nem követett el bűncselekményt" – tette hozzá Kozso jogi képviselője.