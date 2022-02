Hétfőn a párás, több helyen ködös reggelt követően északnyugat felől borultságig növekszik a felhőzet, és egyre többfelé számíthatunk esőre, záporra. A hegyekben havas eső, hózápor is előfordulhat, a legtöbb csapadék a Dél-Dunántúlon lesz. A szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödik. A hőmérséklet 5 és 11 fok között várható, a front mentén előfordulhatnak viharos széllökések is, így néhány megyére elsőfokú veszélyjelzést is kiadtak.

Kedden még marad a barátságtalan időjárás, nagy területen lesz erős, olykor viharos az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 7 és 12 fok között alakul.

Szerdán északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és a délelőtti órákban északon többfelé, máshol szórványosan valószínű eső, zápor, a hegyekben havas eső, hózápor. Továbbra is erős, néhol viharos lesz a légmozgás. A maximumok 10 fok körül alakulnak.

A hét utolsó harmadában változóan felhős időre van kilátás, csütörtökön több napsütéssel, reggelente azonban nagy valószínűséggel még fagyni fog. Délutánonként tíz fok körül alakul a hőmérséklet. A tavaszra tehát egy kicsit még várnunk kell, de így sem panaszkodhatunk, hiszen jóval magasabb a hőmérséklet az átlagosnál.