Az A Whiter Shade of Pale című világsláger előadója 76 évesen, rákbetegségben hunyt el otthonában február 19-én. A zeneipar egy fénylő és pótolhatatlan csillaga távozott - olvasható a pszichedelikus rockot játszó zenekar honlapján.

Gary Brooker 1945. május 29-én született Londonban. Fiatalon megtanult zongorázni, gitározni és kornetten játszani apjától, aki hivatásos zenész volt. A bluesénekes a Procol Harumon kívül együtt játszott olyan sztárok zenekarával, mint Eric Clapton vagy Ringo Starr, és olyan nagy zenészekkel, mint Paul McCartney és George Harrison. A Procol Harumnak több mint 50 éven át volt a frontembere.



A Procol Harum és Gary Brooker legnagyobb sikere volt az 1960-as évek egyik nagy slágere, A Whiter Shade of Pale. A dalt tartalmazó kislemezből mintegy tízmillió példányt adtak el. A Whiter Shade of Pale az 57. helyre került minden idők legnépszerűbb dalainak a Rolling Stone magazin által összeállított 500-as listáján.



A progresszív rock egyik kiemelkedő formációjának számító Procol Harum 1967-ben alakult, legismertebb daluk ugyanannak az évnek a végén indult a világ és a listák meghódítására. Népszerű számuk volt még akkoriban a Homburg és a Conquistador is. Az együttes neve a latinból származik, jelentése "a dolgok mögött".



A napokban hunyt el a 31 éves énekes, Jamal Edwards is, akinek Jessie J-vel és Ed Sheerannel is volt közös dala. Halálhírét az édesanyja jelentette be.