A Buckingham-palota tájékoztatása szerint a 96. életévében járó II. Erzsébet királynő továbbra is könnyített munkarendben dolgozik, és később születik döntés arról, hogy a hét későbbi szakaszában visszatér-e hivatalos programjainak teljesítéséhez. E programok része lenne a szokásos heti telefonos audiencia Boris Johnson miniszterelnökkel, illetve a Londonba akkreditált új nagykövetekkel videókapcsolaton tartandó formális megbeszélések.



A brit királyi család első számú londoni hivatalának keddi tájékoztatása szerint továbbra is szerepel a királynő jövő heti programjai között a személyes részvétel a windsori rezidencián esedékes éves diplomáciai fogadáson. A Buckingham-palota szóvivője szerint az uralkodónak - aki 70 éve ül az Egyesült Királyság trónján - továbbra is csak enyhe, náthaszerű tünetei vannak.

A múlt héten a királynő elsőszülött fia, Károly trónörökös és Károly felesége, Kamilla cornwalli hercegnő koronavírus-szűrési lelete is pozitív lett. A 73 esztendős Károly herceg - akinek szervezetében két éven belül másodszor mutatták ki a koronavírus jelenlétét - néhány nappal azelőtt tett látogatást édesanyjánál Windsorban, hogy koronavírus-tesztje ismét pozitív lett.



II. Erzsébet királynő tavaly januárban megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát. A Buckingham-palota azóta nem tett közzé hivatalos tájékoztatást arról, hogy az uralkodónak a további vakcinaadagokat is beadták-e, de udvari forrásokból származó egybehangzó értesülések szerint a királynő mindhárom oltási dózist megkapta.



II. Erzsébet királynő egészségi állapotát különös figyelem övezi azóta, hogy az uralkodó az elmúlt hónapokban is több jelentős hivatali programját lemondta: ősszel nem utazott el például Észak-Írországba - jóllehet ezt a hónapokon át előkészített látogatást kiemelt várakozás előzte meg -, és nem volt jelen a skóciai Glasgowban novemberben rendezett ENSZ-klímacsúcs nyitófogadásán sem, pedig a rendezvénynek ő volt a hivatalos vendéglátója.



Rendkívüli feltűnést keltett, amikor október második felében az udvar részletek ismertetése nélkül bejelentette, hogy a királynő egy éjszakát kórházban töltött "bizonyos előzetes jellegű vizsgálatok elvégzése céljából". E kivizsgálás okáról és eredményéről azóta sem került nyilvánosságra hivatalos tájékoztatás, összhangban azzal a hagyományos gyakorlattal, amelynek alapján az udvar a szükséges minimumon túl soha nem közöl részleteket a királyi család magas rangú tagjainak egészségi problémáiról.



A brit uralkodó április 21-én tölti be 96. életévét, és február 6-án volt hetven éve, hogy az Egyesült Királyság trónjára lépett.