Hosszú évtizedek óta próbálják megtalálni Nagylábút. Amatőr túrázók és profi tudósok eredtek már a mítikus lény nyomába, de nem jártak sikerrel. Most néhány amerikai férfi olyan bizonyítékokra akadt, amelyeket nehéz lenne megkérdőjelezni.

Pár nappal ezelőtt kerültek fel az internetre azok a fotók, amelyeken hóba fagyott hatalmas lábnyomok láthatók. Vélhetően túrázók akadtak Nagylábú nyomára Illinois államban, és rögtön le is fotózták az emberéhez hasonló talpformát. A nyomok hosszú szakaszon keresztül követik egymást, és mindegyiken jól kivehető, hol mélyedtek a lábujjak a hóba.

A most megtalált lábnyomokból látható, hogy Nagylábú meglepően egyenesen közlekedik, lábait szorosan egymás elé helyezve lépked. A nagy talpnyomat elején több kisebb mélyedés is található, ezekből arra lehet következtetni, hogy ötnél is több lábujja van a híres szörnyetegnek.

Az elmúlt években számos hasonló, bizonyító erejűnek vélt felvétel látott napvilágot Nagylábúval kapcsolatban, azonban szinte mindig csak lábnyomokat sikerült találniuk a felfedezőknek. Ezért nem csoda, hogy az internet népe kétkedve fogadja ezeket a nyomokat – számolt be a hírről a DailyStar, ahol a képeket is meg tudjátok nézni.