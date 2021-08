Az iowai férfi korábban szkeptikus volt Bigfoot létezésével kapcsolatban, de azt állítja, most ő maga is látta a különleges lényt, sőt, sikerült is lefilmeznie. Egy folyó partján sétálgatott a testvérével, amikor megpillantották a furcsa szerzetet. Mindketten sokkot kaptak.

"Rámutattam az alakra, mire a nővérem kinevetett, mondván, hogy ez egy ember. Kiáltottunk neki, de nem kaptunk választ. Nem kell hinniük nekem. Én sem hinnék magamnak, ha nem a saját szememmel láttam volna. Bármi is volt az, azt hiszem talán Nagyláb-hívő leszek" - idézte a Bors a férfit, akinek sikerült egy fotót is készítenie.



A fényképet az ismert Nagyláb-szakértő, Jeremiah Byron is megosztotta közösségi oldalán, de követői nincsenek meggyőzve arról, hogy a felvételen valóban Bigfoot szerepel.



Többen is látni vélték már Bigfootot: