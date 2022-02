Az egész országot sokkolta, amikor kiderült, hogy az egykori pornószínésznő Olaszországig szökött kétéves kisfiával, majd több késszúrással végzett a gyermekével. A gyerekgyilkos anyát szinte azonnal elfogta a rendőrség, és azóta is egy olasz börtönben tartják fogva.

A szörnyű gyilkosság 2021 őszén zaklatta fel a kedélyeket. Katalin azután menekült Olaszországba, miután a bíróság úgy döntött, hogy nem ő, hanem volt párja kapja a kétéves Alex felügyeleti jogát. A nő nem volt hajlandó elfogadni az ítéletet és külföldre szökött a kisfiúval, akit máig megmagyarázhatatlan okból megölt, a gyermek holttestét pedig az egyik áruház pénztárjának futószalagjára helyezte.

A gyerekgyilkos anya egy olaszországi börtönben raboskodik, és csak ritkán beszélhet itthon élő, beteg édesanyjával. Katalin további sorsa azon múlik, hogy az elmeorvos szerint beszámítható volt-e a gyilkosság során, vagy sem? Az eredményről azonban a nő a saját anyját sem értesíti.

Kati kedélyállapota semennyit sem javult, de persze semmi oka nincs is a jókedvre. Arról nem hajlandó beszélni, hogy a néhány hete elvégzett igazságügyi elmeorvosi vizsgálat milyen eredménnyel zárult, de azt hiszem, én anélkül is tudom, hogy a lányom nem egészséges. Már itthon is többször vizsgálták, és volt, hogy azt állapították meg, hogy nem normális

– mondta a Borsnak Erzsike, Katalin súlyosan beteg édesanyja. Az idős asszony arról is beszélt a lapnak, hogy lányát zaklatják a rabtársai, és ezt tétlenül nézik az őrök. Eközben Katalinnak öngyilkos gondolatai is vannak.