"Tényleg nagyon nagy boldogság ez, egy egészen más állapot, amely mindent felülír. Naphosszat gyönyörködök bennük, azt érzem, hogy olyan erőt, kraftot adtak, amelyet még sosem tapasztaltam. Tényleg, az ember a világot is felforgatná értük. Nagyon szép, aranyos, jó kisbabák, szépen fejlődnek. Jó érzés anyának lenni és egy kicsit elmerülni ebben a babázásban és csak rájuk koncentrálni" - mondta a Blikknek Magdi, aki korábban nem hitte volna, hogy a szülés valóban megváltoztat egy nőt, most azonban ő is ezt érzi. "Azt gondolom, valóban egy kicsit más ember lettem. Amikor annak idején azt mondták mások, hogy az anyaság megváltoztatja az embert, akkor azt gondoltam, hogy ez hülyeség. De tényleg más az ember így, hogy itt van három pici élet, akikért mostantól felelős vagyok és akikbe tényleg szerelmes vagyok. Annyira édes mind a három kis csöppség. Tényleg valahogy nemcsak a babák születettek meg, hanem született egy anya is, akinek elképesztő lett a teherbírása."

Magdi korábban azt mondta, hogy 2022 nyarán visszatér a színpadra, és úgy néz ki, ezt be is tudja tartani. Július 1-jén a Budapest Park színpadán láthatja először a közönség a szülési szabadsága után.