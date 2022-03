Charlie Smith egy angol boltban dolgozik, és már halálosan unja, hogy minden vásárlótól ugyanazokat az unalmas poénokat hallja. Ezekből a boltosok számára fárasztó viccekből, idegesítő szokásokból készített egy összeállítást, amelyet kommentált is a videójában.

A leggyakoribb, amikor a kassza nem olvassa be a termék vonalkódját, erre a vásárló felkiált, hogy "akkor az ingyen lesz". Smith haja attól is égnek áll, amikor a vásárlók a telefonjaikat bámulva nem veszik észre, hogy másik kassza is nyitva van, és inkább állnak a sorban.

Charlie kedvence az az eset, amikor a vásárló azt hangoztatja a kasszánál, hogy csak egy dolog miatt ugrott be a boltba, mégis egy jól telerakott kosárral távozik az üzletből. Nem beszélve arról, amikor a vásárló a kasszánál döbben rá, mennyibe is kerülnek valójában az általa vásárolt termékek – írja a DailyStar.

Az egyes országok idegesítő vásárlói szokásai nem is különböznek annyira.