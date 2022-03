Azt már korábban megírtuk, hogy a főszereplőt a Harry Potter sztárja, Daniel Radcliffe fogja alakítani.

A most készülő Weird: The Al Yankovic Storyban bemutatják a Csupasz pisztoly és a Drágám, add az életed! című Leslie Nielsen-filmekben is feltűnő énekes-humorista életét, beleértve zenei karrierjének fontosabb állomásait, valamint híresen züllött életmódját és szerelmi kapcsolatait.

A Madonnát alakító Evan Rachel Wood már közösségi oldalán is megosztotta a nagy hírt.

"A titok kiderült! Túlságosan is jól szórakozom az ikonikus Madonnát játszva a Weird: The Al Yankovic Story-ban Daniel Radcliffe-el" – írta posztja alá Eva.