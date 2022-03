A gyermek maradványaira 1960 júliusában bukkantak rá az arizonai Congressben. Korábbi vizsgálatok előbb 6-8 év, később 3-6 év közöttire becsülték az életkorát. A Little Miss Nobody néven emlegetett kislány temetésére a prescotti közösség gyűjtött pénz. A sírkövére is ez a név került.

A négyéves újmexikói Sharon Lee Gallegost az Alamogordóban élő nagyanyja kertjéből rabolták el egy héttel azelőtt, hogy az ismeretlen holttestet megtalálták Arizonában. Az újmexikói hatóságok nem tudták megállapítani, hogy ki rabolta el és ölte meg a gyermeket, de a nyomozást azóta sem zárták le.

A bűnügy 2015-ben vett fordulatot, amikor a megégett gyermek holttestét exhumálták, és DNS-mintát vettek belőle.

A genetikai vizsgálat segítségével megtalált Sharon Lee Gallegos szülei időközben már elhunytak, de unokaöccse, Ray Chavez egy sajtókonferencián köszönetet mondott a hatóságoknak, hogy nem adták fel, és sikerült azonosítani nagynénjét - írja az MTI.