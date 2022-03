Amióta nyilvánosan is felvállalta kapcsolatát Kulcsár Edina és G.w.M, azóta a rajongók árgus szemekkel figyelik a szerelmespár minden mozdulatát. A két fiatal rendkívül aktív a közösségi médiában, rendszeresen posztolnak, ám az egyik fotót talán nem kellett volna megosztani.

A rapper és párja, Kulcsár Edina nemrég épp autóval utaztak valahová, amikor G.w.M úgy döntött, hogy lefotózza a napsütést élvező kedvesét. Edina békésen ült az anyósülésen, miközben szerelme vezetés közben vette elő a telefonját, hogy megörökítse az idilli pillanatot. A zenésznek még arra is volt ideje, hogy az autópályáról is készítsen egy fotót – szúrta ki a Ripost.

A KRESZ tiltja a vezetés közbeni mobilhasználatot, mivel az baleset- és életveszélyes. A gépkocsi vezetője menet közben nem tarthatja kezében a mobilját, tehát nem telefonálhat, nem írhat üzenetet és nem is videózhat vagy fotózhat. A szabályszegés helyszíni bírsága akár 20 ezer forint is lehet, amihez három büntetőpont is társul.

