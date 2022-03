Dóra ezúttal nem a terhespocakját mutatta meg, hanem egy régebbi, bikinis fotójával nosztalgiázott. A bejegyzés azonban nem a magamutogatásról szólt. A séf felesége ugyanis őszintén vallott arról, hogy mennyi mindent tanított neki a várandósság, és miközben régen sosem volt elégedett a testével, ma már visszasírja az egykori alakját.

"Durva, hogy mennyit tanít engem a terhességem.. döbbenten nézem vissza a képeimet, hogy ÉN ILYEN VOLTAM!? Azta.. volt baj a fejemben rendesen... testképzavar a tetőfokon. Pedig őszintén azt hittem, rendben voltam magammal a nászúton, életem legboldogabb napjait éltem meg, de emlékszem, néztem ezt a képet, hogy háát..."

Cici az nincsen, a derekam meg lehetne kisebb...

"Na most jól megráznám az akkori önmagam. Mikor lesz elég!? Amikor már mindenki ugyanúgy néz ki, mintha gyártósorról érkeztünk volna a világba? Vékony derék, kerek popsi, kerek cickók, vastag száj, keskeny orr stb... Annyira felnéztem mindig is az egyéniségekre egyedi külsővel, de az én agyamat is megfertőzte a socialmedia!? Köszönöm kislányom, hogy még meg sem érkeztél, de már megmutattad, hogy akkor és most is jó vagyok úgy, ahogy vagyok, mert folyamatosan fejlődök"

– írta Instagram oldalán, a poszt alá pedig özönlenek a támogató hozzászólások.