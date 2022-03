Az UNIAN ukrán hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a város védői hősiesen ellenállást tanúsítanak. Mindemellett vasárnapra virradóra is súlyos harcokról számolt be. Bojcsenko azzal vádolta a várost ostromló orosz hadsereget, hogy kíméletlenül bánik a civilekkel, közöttük az oroszajkú helyi lakosokkal is. "Nem kaptak megbízást senkinek a megóvására. Feladatuk egyszerűen abban áll, hogy a várost lakosaival együtt letöröljék a Föld színéről" - fogalmazott a polgármester, népirtásnak nevezve a történést, mondván, "nincs rá jobb szó".

Mariupol felett még mindig az ukrán zászló lobog, és továbbra is ukrán város marad - húzta alá. Ugyanakkor elismerte, hogy a város egyes kerületei már orosz alakulatok kezére kerültek. "A várost körbefogták, és az ostromgyűrű egyre szorosabb" - mondta.

Bojcsenko nem kívánt a város jövőjéről vagy ukrán csapatok általi esetleges felszabadításáról nyilatkozni. "Biztos még az ukrán vezérkar sem tudna erre a kérdésre válaszolni. Úgy vélem, türelmesnek és kitartónak kell lennünk, idővel minden kiderül" - tette hozzá.

A legutóbbi adatok szerint Mariupolban 2187 civil vesztette életét. "Elmondhatom, hogy a szám időközben jóval magasabb lett" - fogalmazott a polgármester, bár pontos információkat erről nem említett. Mariupol mintegy 540 ezres lakosságának több mint felét evakuálták már. Nemrég ott egy iskolát ért bombatámadás, azelőtt pedig egy színházat ért támadás.