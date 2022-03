Az Exatlon Hungary versenyében lezajlott az utolsó villajáték, amit a Kihívóknak sikerült megnyerniük, a Bajnokok viszont az ExArenában győztek és medálokat érő karkötőket kaptak. Kempf Zozo szerint a csapat győzelmi szériájának egyik kulcsa a hangulat, a jókedv, amivel Ujvári Iza is egyetért.

"Maximálisan egyetértek Zozóval. Úgy érkeztem az Exatlonba, hogy minden percét élvezni szeretném. Sportolók vagyunk, szeretünk győzni, de nyerni csak úgy lehet, ha nem válunk görcsössé" - mondta. Mivel ismét karkötőt nyertek, Iza is medál-tulajdonos lett, aminek nagyon örül.

"Nagyon boldog vagyok, hogy a csapattal nyerni tudtunk, az, hogy ez egy medállal is együtt járt, az külön öröm, de ezért nekik is köszönettel tartozom" - árulta el. Hozzátette, a múlt heti nyerő széria után a mostani vereség nem töri le őket.

"Lehetetlen az, hogy töretlen legyen a győzelmünk, viszont ha ez nem tör meg minket, akkor további sikereket hozhat a pozitív mentalitásunk" - mondta, majd elárulta, szeretne nyerni a végjátékban.

"Szeretnénk megnyerni a végjátékokat, hogy együtt maradhasson a csapat, emellett a jókedvet is próbáljuk megőrizni."

Danny szerint is a jókedvük a csapat győzelmi szériájának az egyik kulcsa.

"Abszolút így látom, a jókedv a kulcsa annak, hogy nyerni tudjunk, ezt múlt héten is bizonyítottuk. Ez a nap is jól indult az ExArenaban, a villajátékon is jól szerepeltünk, de végül a kékek húzták be előttünk ezt a játékot" - mondta. Hiába kaptak karkötőt, és hiába lett medál-tulajdonos Danny is, teljesen nem tud örülni.

"Nem tudok neki annyira örülni, mivel háromból két alkalommal, amikor karkötőt nyertünk, én nem tudtam hozzájárulni a csapat sikeréhez. Így nem érzem teljes mértékben magaménak ezt a medált."

Elmondta, minden héten a győzelem a céljuk, vagyis ez az egy vereség nem szegi kedvüket.

"Ahogy már többször elhangzott itt az Exatlonban, mindig vannak hullámvölgyek, nem lehet minden nap győzedelmeskedni, ritka, amikor egy csapat egy hétig folyamatosan nyerni tud. A vidámságunkat és a motivációnkat visszük tovább, és igyekszünk erőt meríteni belőle a hét további részére is. Minden héten a győzelem a cél, mindig próbáljuk a száz százalékot nyújtani, de egy-egy vereség belefér, pláne, ha mindent megtettünk az adott napon a sikerért."