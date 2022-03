A hazai roma zenei kultúra koronázatlan királya 2020 decemberében távozott az élők sorából, halálát koronavírus okozta. Fia, Kis Grófo csak egy üvegen keresztül búcsúzhatott el tőle, a tragikus veszteség az egész családot megrázta. Temetésén olyan sokan vettek részt, hogy pénzbírságot szabtak ki miatta. Nagy Grófót üvegkoporsóban, hintóval vitték a sírhelyéhez. A zenésznek emeltetett kriptát már a tragédia után egy héttel elkezdte építtetni a család, de a 4x4 méteres, gránitból épült emlékmű elkészítése sok időbe telt, és sok-sok pénzbe került.

"Látszik, hogy hatamas munka van benne. Vagy sivakasi gold vagy brazil gold gránit az alap. A gránitot köbméterben mérik, ennek az anyagára minimum 20-30 millió forint volt, és akkor még ott van a munkadíj is. Általában a romák szoktak ilyen sírhelyeket emeltetni, a gránit pedig nagyon népszerű, hiszen akár száz évig is megőrzi a csillogását, időjárásálló, már az ókori Egyiptomban is előszeretettel használták. Az oszlopok tetején lévő feltehetően bronz szobrokkal együtt több tízmillió forintba kerülhetett az emlékhely emelése, gyönyörű munka, büszkék lehetnek rá" - mondta a Blikknek egy a neve elhallgatását kérő sírköves.

Kis Grófo nem akart nyilatkozni arról, mennyibe került a sírhely, azt azonban elmondta, nagyon hiányzik édesapja a családnak.

"Nem szeretnék dicsekedni, így nem nyilatkoznék arról, hogy mennyibe került a kripta. Nem lehet megszokni a hiányát, óriási veszteség a mai napig. Igyekszem azokat az értékeket, azt a kultúrát továbbadni, amit ő adott nekem. Nagy felelősség a nyomdokaiba lépni, ő volt a kulcspont a családban, és mindenki felnézett rá. Most bennem látja a családom az édesapámat."