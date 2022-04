A brit képviselőház szerdán megszavazta, hogy a jövőben is fennmaradjon egy eredetileg a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedés, amely lehetővé tette, hogy a nők bevegyék az abortusztabletta mindkét adagját anélkül, hogy felkeresnének egy klinikát - írta honlapján a CNA katolikus hírügynökség.

A döntést 215-en támogatták és 188-an ellenezték a londoni alsóházban. A módosítást eredetileg a konzervatív párt egyik tagja, Liz Sugg szorgalmazta. Az intézkedés hatálya március 30-án járt volna le, de a brit kormány a múlt hónapban úgy döntött, hogy Anglia területén augusztus 30-ig meghosszabbítja az abortusztabletták otthoni beszedésének engedélyezését. Ezt követte a jelenlegi voksolás a módosítás állandóvá tételéről.

A módosítás ellenzői hangsúlyozták, hogy a személyes orvosi találkozónak fontos biztonsági szerepe van, amely nélkül a nők fokozott kockázatnak vannak kitéve az otthoni művi vetélés során.

Catherine Robinson, a Right to Life UK nevű jogvédő szervezet szóvivője kiemelte: az intézkedéssel megnő a súlyos komplikációk, valamint az engedélyezett időponton túli abortuszok veszélye. Rámutatott: jelenleg képtelenség ellenőrizni, hogy a tablettát valóban az a személy veszi be, akinek kellene, és a megfelelő határidőn belül.

A gyógyszeres abortusz kétlépcsős folyamat, amely mifepriszton és mizoprosztol bevételéből áll. A törvény korábban is lehetővé tette, hogy a nők otthon vegyék be a második, a vetélést megindító tablettát, azonban az elsőt csak kórházban, személyes konzultációt követően alkalmazhatták.

2020 márciusában, a koronavírus-járvány kezdetén az egészségügyi minisztérium bejelentette: lehetővé teszi mindkét tabletta otthoni bevételét a terhesség első tíz hetében. A módosítás értelmében a nők telefonos vagy online konzultáció után, a kórház felkeresése nélkül is hozzáférhettek a gyógyszerekhez. A lehetőség eredetileg két évig vagy a járványhelyzet végéig élt volna.

Egészségügyi források szerint az intézkedés növelte a sürgősségi esetek számát, és fokozta a mentőszolgálatok leterheltségét - írja az MTI.