Curtis testvérét, Sz.Lajost nemrég negyedszerre vittek vissza a börtönbe. Az ügyészség nemrég vádalt emelt a férfi ellen, és életfogytiglani fegyház kiszabását kérte.

"Lassan már egy éve zajlódik ez a mizéria a testvéremmel, ami most már egyre viccesebb. Nem is tudom, hogy hanyadjára rendelték vissza őket arra a szörnyű helyre, ok nélkül. Most ezért is ütött szíven ennyire ez az egész" - mesélte a Tények Plusz kameráinak a rapper.