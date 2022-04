Szerdán északon és nyugaton többnyire zárt lesz a felhőzet, míg délen és keleten a felhőzetben nagyobb szakadozások is előfordulhatnak. Többfelé valószínű eső, zápor, főként az Alföldön zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, csapadékos tájakon 10 és 15, míg a kevésbé felhős Dél-Alföldön 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl a levegő - írja a meteorológiai szolgálat.

Csütörtök

Reggelig a középső és a keleti területeken még többfelé lesz csapadék, majd északnyugat felől mindenhol csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen süt ki a nap. Az északkeleti szél megélénkül. 14 és 19 fok között alakul a délutáni órák hőmérséklete.

Péntek

Eleinte délnyugaton lehetnek felhős tájak, majd országszerte többórás napsütés valószínű. Csapadék nem lesz. 15-20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Szombat

Ragyogó tavaszi napsütésre van kilátás, melyet csak kevés gomolyfelhő zavar. Nem lesz eső. 16-21 fok közötti kellemes idő ígérkezik.

Május 1-je, vasárnap

Változóan felhős idő várható, zápor csak elszórtan fordul elő. A keleti, északkeleti szél megélénkül. 19-20 fok köré melegszik a levegő - írja a Köpönyeg.