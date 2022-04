A közlemény szerint a vádlott 2012-ben ismerkedett meg a hajléktalan életmódot folytató egyik sértettel, akinek felajánlotta, hogy költözzön hozzá és lakhatásért cserébe gondozza beteg élettársát. Miután már egy háztartásban éltek, a nő és a vádlott között szexuális kapcsolat is létrejött, amelyből 2013-ban és 2014-ben gyermekük született.

A nő a két szülés között elköltözött a férfitől és prostitúcióból próbálta eltartani magát, de végül visszaköltözött a vádlotthoz és nála élt a második gyermek megszületése után is. A férfi kihasználta, hogy közös gyermekeiknek ő a gyámja és a sértett lakhatása, megélhetése nem volt biztosított - minden alkalommal sikeresen vette rá, hogy költözzön vissza hozzá.

Az ügy második sértettje 2013-ban megismerkedett meg a vádlott fiával - aki egy háztartásban élt az apjával -, s hozzá is költözött. Miután a fiú és a nő kapcsolata megszakadt, a vádlott felajánlotta a második számú sértettnek is, hogy maradhat a házában. A vádlott és a másik nő között is szexuális kapcsolat alakult ki; a sértett érzelmileg erősen kötődött a férfihez.

Mivel a vádlottnak a családi pótlékon kívül más rendszeres jövedelme nem volt, a sértettek 2016-tól 2018 szeptemberéig heti, kétheti rendszerességgel Ausztriába, Bécsbe utaztak prostitúciós tevékenységet folytatni. A sértettek, valamint a vádlott és családja az így megszerzett pénzből biztosították megélhetésüket.

Az utazások során a vádlott gondoskodott a két nő szállításáról, a határhoz közel szállást bérelt számukra, majd pár nap múlva értük ment.

A sértettek a szexuális szolgáltatásért kapott pénzt minden esetben átadták a vádlottnak.

Miután az egyik nőt tiltott kéjelgés miatt kitiltották Ausztriából, 2018-tól 2020 februárjáig a vádlott hetente-kéthetente Győr és Mosonmagyaróvár között segítette a nő prostitúciós tevékenységét.

A korábban eljárt Kaposvári Törvényszék a vádlott bűnösségét még kétrendbeli emberkereskedelem bűntettében állapította meg, és ezért a vádlottat halmazati büntetésül hét év szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy a szabadságvesztést fegyházban kell végrehajtani.

Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentés végett, míg az ügyész súlyosbítás érdekében jelentett be fellebbezést, utóbbi azonban fellebbezését visszavonta.

A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a vádlott által elkövetett cselekményt kerítés bűntettének minősítette és a vele szemben kiszabott büntetést 1 év 6 hónap börtönbüntetésre enyhítette.

Az ítélet jogerős.