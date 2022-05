Egyszerre több Doctor Strange, magát játszó Nicholas Cage, végre eget hasító Tom Cruise, aranyos magyar pálinkás vígjáték, és kultikus sorozat folytatása is érkezik a hónapban. Összegyűjtöttük a legígéretesebb májusi bemutatókat.

Doctor Strange az őrület multiverzumábanHazai mozis premier: 05. 05.

Májusban legfőképp a következő Marvel-szuperhősfilmmel lesznek tele a multiplexek, és Doctor Strange legújabb kalandjai valóban figyelemre méltónak ígérkeznek, még annál is jobban, mint a következő Marvel-szuperhősfilmek szoktak. A mágussá avanzsált doki ugyanis ebben a filmben megnyitja a multiverzum kapuit, aminek révén a más idővonalakon létező saját alakváltozataival, rajtuk keresztül a saját életének jó és rossz döntéseivel is szembekerül – nem is beszélve a többi szuperhősről és a világunkat fenyegető veszélyről.

A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlyaHazai mozis premier: 05. 12.

Nicholas Cage mint Nicholas Cage látható ebben az őrült vígjátékban, saját maga egy fiktív változatát játszva, és élvezettel figurázva ki saját magát és a leghíresebb szerepeit. A történet szerint a pénzszűkében levő filmsztár kénytelen elfogadni egy megszállott rajongója 1 millió dolláros ajánlatát egy rendezvény erejéig, közben viszont beszervezi őt a CIA is egy kapcsolódó küldetésbe.

Top Gun: Maverick (Top Gun: Maverick)Hazai mozis premier: 05. 26.

Nagyon rég várunk az új Top Gun-filmre. Vannak, akik 1986 óta, hiszen az eredeti film óriási sikere óta szó volt a folytatásról. Ez végül csak 2019-ben készült el, de azóta is várjuk a bemutatóját, amit évről évre halasztgattak a pandémia miatt. Most végre már tényleg megérkezik a mozikba Tom Cruise újrázása a vadászgépek világában, amiben immár a légierő tesztpilótájaként és oktatójaként tevékenykedik – míg egy fontos küldetés újra nem szólítja.

Zanox – Kockázatok és mellékhatásokHazai mozis premier: 05. 26.

Humoros, kedves és játékos magyar filmet is ajánlhatunk májusra, melynek főhőse egy kétes eredetű pálinka hatására az érettségije napját képes újra- meg újraélni, amit aztán igyekszik persze minél jobban ki is használni. Az elsőfilmes rendező Baranyi Benő és a tehetséges fiatal színészek közreműködésével készült vígjáték igazi meglepetéssiker lehet.

Stranger Things (Stranger Things) 4. évadHazai netes premier: 05.27. (Netflix)

Mára már igazi popkulturális alapművek számít a Netflix nyolcvanas évekbe kalauzoló misztikus-ifjúsági sorozata, aminek újabb évadja a szokásosnál is később érkezik. Az első két szezon között még csak egyetlen évet kellett várnunk, a második és harmadik között már kettőt, a negyedikre pedig hármat, részben persze a világjárvány miatt. A főszereplő kissrácok így már látványosan a kamaszodás útjára léptek, a történet pedig részben már el is távolodik az eddig látott kisvárostól – néhány szereplő számára csak Amerikán belül, mások számára egészen a Szovjetunióig...

