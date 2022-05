Nők ezrei irigylik a luxusfeleségként elhíresült egykori magyar modellt és színésznőt, amiért belecsöppent Az ezeregyéjszaka meséibe. A tündérmese viszont lehet, hogy a valóságban nem is annyira varázslatos.

Az idei esztendőt nyugodtan nevezhetjük a sztárszakítások évének, hiszen alig öt hónap alatt celebek egy jókora csapata döntött úgy, hogy elindítja a válópert, vagy szakít párjával. Az elmúlt napokban Szabó Zsófi és Shane Tusup kapcsolatának vége, az eljegyzés felbontása borzolta a kedélyeket, ám rajtuk is túltehet a luxusfeleség, Csősz Boglárka és milliárdos üzletember férjének válása: úgy tudni, válságban a házasságuk.

Bogi a szerdán megjelenő HOT! Magazinnak exkluzív interjúban mesélt arról, mi is az igazság azokból a pletykákból, hogy férje nem nézi jó szemmel, hogy felesége megpróbál a saját lábára állni. Burak ugyanis azt várná el, hogy Bogi klasszikus török feleség legyen, és mosolyogva kísérgesse mindenhová az urát.

"A szeretet része az is, ha két ember el tudja egymást engedni. Mindig is sokat voltunk egymástól távol, és Burak hálás volt azért, amiért kettőnkért éveken át én hoztam nagyobb áldozatokat" – mesélte a HOT!-nak Bogi, aki további részleteket is elárul a házasságáról a szerdán megjelenő magazinban.

Ha beigazolódnak a pletykák, akkor minden idők egyik legdrágább sztárválására kerülhet sor, ugyanis Bogi férjének, Burak Talunak a vagyonát 700 milliárd forintra becsülték néhány éve.