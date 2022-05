Ahogy azt korábban megírtuk, ma 14.30-kor kezdődött Berki Krisztián temetése , ahova Mazsi kérésére fehér ruhában érkeztek az emberek. A rokonokon és barátokon kívül számos híres ember is tiszteletét tette a szomorú eseményen.

Hajdú Péter nem titkoltan jó kapcsolatot ápolt Berkivel, halálhírére az elsők között reagált a közösségi oldalán. Olyannyira, hogy egyes hírek szerint a médiasztár a túlvilágról üzent Hajdúnak egy halottlátón keresztül. Ezek után nem kérdés, hogy Péter is megjelent Krisztián temetésén.

Schobert Norbit és Rubint Rékát szintén megrázta Krisztián hirtelen távozása. A fitnessguru szintén a közösségi oldalán nyilatkozott ennek kapcsán. Később azt is elárulta, hogy szerinte Berkit "a depressziója ölte meg." Ő és Réka is megjelent Krisztián temetésén, láthatóan ők sem tudják feldolgozni a látottakat.

Kökény Attila is megjelent, sőt, mi több, színpadra is lépett Berki temetésén. A két híresség nagyon jó kapcsolatot ápolt, Attila nemrég nyilvánosságra is hozott egy videót, amelyet vélhetően korábban Krisztián küldött korábban neki. A felvételen láthatjuk, ahogy egy ismeretlen zenész Kökény Attila egyik slágerét játssza, közben Berki épp szerelmet vall Mazsinak. Szívszorító videó.