Berki Krisztián tragikusan fiatalon távozott az élők sorából, 41 éves volt. A halál okát hivatalosan egyelőre nem tudni, de Zacher Gábor beszélt arról, mi vezethetett idáig. A hírek szerint kislánya talált rá. A celeb halála sokakat döbbentett meg, Schobert Norbi szerint a depresszója ölte meg.

"8-10 éve ismertük egymást, nem voltunk barátok soha. Haverok voltunk, de jó haverok. Szimpatikus srác volt ő, más volt a valóságban, mint amit a médiában játszott. Öt napja még fel is hívott, amikor Szentendrén járt, eszébe jutottam. Őt a média emelte fel, majd a média vitte a sírba" - mondta Norbi az RTL Klubnak. Úgy véli, hogy a médiában kapott támadások, a társadalmi felelősségvállalás hiánya, és a magánéleti problémák is közrejátszottak abban, hogy bekövetkezett a tragédia.

"Bipoláris volt szerintem. Ő ott tört meg, amikor volt ez a büntetőfékezős ügye, és sokkal súlyosabb büntetést kapott érte, mint amit megérdemelt volna. Ott kicsúszott a talaj a lába alól, meghurcolták a napilapok a cikkekkel, elvesztette az állását, anyagi gondjai lettek, a házassága is válságba került. Egész egyszerűen bekerült egy negatív spirálba. Szerintem őt a depressziója ölte meg. Emberek ítélkeztek felette. Nekem is van sérelmem a Berkivel, de attól, hogy volt vele problémám, még nagyon megvisel a halála, és soha nem mondanék semmi rosszat róla. Nekem fáj ez a sztori, nagyon fáj. Rossz érzés, hogy egy embert társadalmi szinten ennyire szétszedtek. Én nem értem az embereket, akik örülnek a halálának. Két kislányt hagyott maga után, Nati is imádta az apját, és kérdezem én, hogy nő majd fel ezután, milyen élete lesz" - idézi a Blikk Norbit.