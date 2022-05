Május 18-án Szabó Zsófi és Shane Tusup is közzé tette a közösségi oldalán, hogy már nem járnak jegyben . A hírt a legtöbben megdöbbenéssel, sokan kétkedéssel fogadták, ugyanis nemrégiben még arról lehetett olvasni, megtalálták egymásban az igazit. Azonnal elkezdődtek a találgatások , hogy vajon mi vezethetett a szakításhoz. Azóta megszólaltak az ismerőseik és elárulták, hogy az úszóedző agresszív viselkedése miatt Szabó Zsófi úgy döntött, nem akar Shane-nel élni. Úgy tűnik, a férfi szeretné újra elnyerni exkedvese kegyeit, és tesz is érte.

A Blikk informátora szerint Tusup nem törődött bele a szakításba, ám a döntés Zsófi részéről végleges. A napilap úgy tudja, Shane szeretné visszahóditani volt menyasszonyát.

"Mindent megtesz azért, hogy Zsófi megbocsásson neki. Napok óta szinte belőle élnek a virágboltok, folyamatosan csokrokat küld neki, ajándékokkal halmozza el, a szerelmét bizonygatja Zsófinak, próbálva jóvá tenni a hibáját, elérni, hogy kapjon egy újabb esélyt" - mondta el egy ismerősük, aki azt is hozzátette, sokan szeretnék most kihasználni az adódó lehetőséget, és közelebb kerülni Shane-hez, de ő most semmi mással nem akar foglalkozni, mint hogy megpróbálja visszaszerezni Zsófit.