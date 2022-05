Medgyessy Péter egykori magyar miniszterelnök nevelt lánya, Tornóczky Anita több tévéműsorban is kipróbálta magát, házigazdaként és versenyzőként egyaránt. Az utóbbi időben azonban a képernyőtől távol éli életét, és csak ritkán vállal szerepet szórakoztató produkciókban, ám legutóbb igen emlékezetesre sikerült a jelenléte, mivel megnyerte A Konyhafőnököt. Ennek ellenére nyomós oka van annak, hogy visszavonult a kereskedelmi televíziózástól.

Én akkor döntöttem el, hogy abbahagyom, amikor éhgyomorra, reggel 7-kor le kellett spriccelnem Kiszel Tünde mellét egy reggeli műsorban, mint műsorvezetőnek. Ezt én nem kérem, ennél én sokkal többet gondolok magamról. És ráadásul én nem is tudok őszintén érdeklődni, ha engem nem érdekel valaki vagy valami

– idézi Tornóczkyt a 24, aki nemrég Palik László műsorának volt a vendége. A fenti megszólalás hamar eljutott Kiszel Tündéhez is, aki nem fukarkodott a szavakkal, mikor billentyűzetet ragadott, hogy reagáljon egykori kollégájának mondandójára.

T. Anita – akinek én már egyébként a nevére sem emlékeztem – nagyon örülök, hogy ilyen mély nyomot hagytam benned!

– kezdi terjedelmes bejegyzését az Instagramon Kiszel Tünde.

"Arra már nem is gondolok, hogy vannak olyan emberek akiknek a szomszédja, barátnőjének a barátnője, esetleg az exférje vagy mondjuk a nevelőapja kicsit megegyengesse az útját egészen a Mokka műsorvezető székéig. Te biztos nem tartozol ezen emberek közé, de azért meggondolhatnád, hogy kit milyennek állítasz be."

A naptárjairól is híres egykori képernyős a posztja egy későbbi részén is odaszúr Anitának, és kvázi azzal vádolja, hogy hazudik ("legközelebb próbálj meg pontos információkkal szolgálni"), majd kritizálja őt beszédhibája miatt is. A nyílt levelet végül azzal zárja, hogy megköszöni Tornóczkynak a visszajelzést, mert Kiszel szerint ez az egész ügy is csak azt bizonyítja, hogy jól végezte a dolgát "ha ennyi év után egyes embereknek még mindig én ugrom be meghatározó történeteik főszereplőjeként!"