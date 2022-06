Betegség, konkrétan műtét utáni fájdalom motiválta azt a férfit, aki helyi idő szerint szerda délután nyitott tüzet az Oklahoma állambeli Tulsa egyik kórházának második emeletén. Négy ember halálát okozta, majd magával is végzett - jelentette be a tulsai rendőrség.

A hatóságok beszámolói alapján két orvos, egy recepciós munkatárs és egy beteg vesztette életét az Oklahoma állambeli kórház ortopéd-klinikáján szerda délután történt lövöldözésben. A rendőrség arról számolt be, hogy a férfi annak az orvosnak az életére akart rontani, aki nemrégiben a férfi hátműtétjét végezte. A kórház páciense a fájdalom miatt a sebészét, Dr. Preston Phillipset okolta, a műtét óta pedig többször is telefonon panaszkodott a kórháznak a nem múló fájdalmai miatt.

A férfi egy AR-15 típusú puskával és egy kézifegyverrel rontott be a kórházba, előbbit csupán néhány órával a bűncselekmény elkövetése előtt vásárolta. A lövöldözés után, a kézifegyver segítségével, magával is végzett - mire a rendőrség a riasztást követő néhány percben kiért a helyszínre, a férfi már halott volt. Wendell Franklin, tulsai rendőrkapitány közölte: az elkövetőnél levelet is találtak, amiben a férfi egyértelműen leírta, hogy kifejezetten azért ment a kórházba, hogy megölje Phillips orvost és mindenkit, aki az útjába áll.



Az elkövető nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A St. Francis Kórházat a történtek után lezárták, és péntekig minden időpontot töröltek. Richard Meulenberg, helyi rendőrszázados nyilatkozata szerint többen is megsérültek, azt azonban még nem tudni, pontosan hányan.



A szerdai tulsai lövöldözés az elmúlt pár hétben a negyedik fegyveres, erőszakos bűncselekmény volt, az amerikai fegyveres erőszak archívuma (Gun Violence Archive) szerint pedig idén a 233. tömeglövöldözés az Egyesült Államokban; a múlt heti texasi iskolai vérontásban 19 általános iskolás gyermek és két tanár vesztette életét. Egy héttel azt megelőzően egy buffalói élelmiszerüzletben nyitott tüzet egy 18 éves fiú, aki szándékosan fekete emberekre lőtt, tíz halottat hagyva maga után, ezt pedig csupán néhány nappal előzte meg egy Tajvan-gyűlölő férfi esete, aki ázsiaiak látogatta kaliforniai presbiteriánus templomban kezdett el lövöldözni.