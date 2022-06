Kiss Kató halottlátó - akin keresztül Berki Krisztián üzent Hajdú Péternek, megköszönve a bizalmát és barátságát -, nemrég kórházba került: éppen egy ételosztáson vett részt, amikor szédülni kezdett. Nem tudott fölkelni, és vért érzett a szájában. Utóbb kiderült, hogy enyhe sztrókja volt és a rosszullétében amagas vérnyomás is közrejátszott, valamint meghasadt a szíve, melyről sokan ugyan nem tudják, de valóban létezik ilyen orvosi fogalom. Kiss Kató szerint utóbbi a nagymamája feldolgozatlan halálához köthető.

A halottlátó egyébként is nehéz időszakon ment át, hiszen Berki Krisztián távozása után átadott egy tőle jött üzenetet, ami miatt sok bántást kapott. "Mindig is voltak szkeptikusok, ezzel semmi probléma nincsen. Amivel nem értek egyet, az az alaptalan és ok nélküli bántás, amikor - és ki merem jelenteni - a műveletlen és tudatlan ember bánt másokat, egy intelligens ember nem fog. Erre azt szoktam mondani, ha én nem szeretem a hajrázós rockzenét, akkor nem fogom azt hallgatni, vagy nem fogom kommentelni (...). Úgy gondolom, a tisztelet hiányzik az emberekből. Magyarország verhetetlen a gonoszságban, az irigységben és a kétszínűségben" - mondta a Mokkában Kató. Hozzátette, jót is tett vele ez a negatív élmény, mert sikerült átértékelnie dolgokat.