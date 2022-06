Május elején vesztette életét Berki Krisztián . A hír sokkolta az országot, ám egy hónappal a tragédia után még mindig nem tudni, pontosan mi is okozta a médiasztár halálát. Krisztián özvegye, Mazsi nagyon nehezen viseli a gyászt, és úgy tűnik, a temetés sem hozott számára enyhülést .

Mazsinak nemcsak férje és szerelme elvesztésével kell megbirkóznia, de újra kell terveznie az életét, immáron egyedülálló, özvegyen maradt édesanyaként. Sokan aggódnak is a fiatal nőért, ugyanis a hírek szerint az amúgy is vékony Mazsi az elmúlt hónapban még tovább fogyott. A gyászba vonulva érthető módon kevésbé volt aktív az interneten.

Pár nappal ezelőtt azonban megtörte a csendet és újra posztolt a közösségi oldalán, ahol arról írt, hogy lassan, de új fejezetet kell nyitnia az életében.

Krisztiánt azonban sosem feledi, és erre utal az a story, amelyet nemrég közzétett az Instagramon. A csak korlátozott ideig, mindössze 24 órán át látható bejegyzésben újraosztotta egy korábbi közös képüket, amelyhez röviden csak annyit írt, hogy "Hiányzol!".

A Blikk megtalálta az ominózis fotót és idézte is a sorokat, amelyeket Mazsi akkor írt a közös kép alá.

"Véletlenek nincsenek. Minden eleve úgy van, ahogy lennie kell. Soha senkivel nem találkozol ok nélkül. Vannak turisták, tanítók, tanítványok. Lesz olyan, aki fogja a kezed, lesz, aki ellöki. Lesz, ki mosolyog veled, lesz, aki rajtad. Lesz olyan is, aki veled sír, és lesz, aki miattad. De lesz olyan is, akiért te hullajtasz majd könnyeket. De egyet soha ne felejts: mindenki adni fog neked. Olyan nem lehet, hogy elvesz tőled vagy belőled. Az okokat kell megtalálnod, a következtetéseket levonnod és akkor rádöbbensz, hogy minden egyes emberi találkozással csak több leszel."