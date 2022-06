Schobert Norbi augusztus végén, kutyasétáltalás közben esett össze. A fitneszgurut mentőhelikopterrel szállították kórházba, a gyors beavatkozásnak köszönheti, hogy életben maradt. Azóta még jobban odafigyel magára.

"Sokkal jobban odafigyelek, hogy ne hajtsam túl magam, amire korábban azért hajlamos voltam. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a sztrókom nem ennek a következménye, hanem a covid mellékhatása volt, de ezt persze nem tudom bizonyítani. Nem szeretnék már ezzel foglalkozni, teljesen jól vagyok, nem kell orvoshoz járnom, végleg magam mögött tudhatom ezt az időszakot" - mondta a Blikknek Norbi, aki Berki Krisztián temetése után sok támadást kapott azért, mert mintás pólóban kísérta utolsó útjára a celebet.

"Aki ott volt a temetésen, láthatta, hogy volt, aki kék pólóban vagy kék öltönyben érkezett. Azt gondolom, erről Mazsit kellene megkérdezni, mert ha bárkinek problémája lehet a viseletemmel, az egyedül ő. Azt vallom, ha az ember nem ér el sikereket, nem bántják. Nyilván ennek az ellenkezője is igaz, de sosem hagytam, hogy ezek a céltalan támadások tönkretegyenek, mert nem szeretnék Berki sorsára jutni" - árulta el. Hozzátette, hogy ő továbbra is az egészséges életmódot fogja népszerűsíteni.

"Egyszerűbb kritizálni, mint szembenézni azzal, hogy szénhidrátmérgezés folyik. A szükséges szénhidrát hat-nyolc-tízszeresét visszük be nap mint nap, és nekem továbbra is az a célom, hogy ennek véget vessek. A cukorbetegség és az elhízás népbetegség, Magyarország pedig élen jár ezekben. Mindig is az volt a fő célom, hogy ezen változtassak, és ez soha nem is lesz másként. Mert lehet jól élni, lehet jót enni, de nem lehet büntetlenül a szükséges szénhidrát napi sokszorosát bevinni a szervezetünkbe. Ez szó szerint mérgezés, és inkább ezen kellene mindenkinek elgondolkodnia, nem azon, mi volt rajtam Berki Krisztián temetésén" - zárta gondolatait.