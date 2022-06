Amanda Owen és férje, Clive négy évvel ezelőtt indította saját realityműsorát, melyben bemutatják, hogy gazdálkodnak és élnek saját yorkshire-i birtokukon. A házaspár a kilencvenes években ismerkedett meg, két évtizeden át boldog és harmonikus kapcsolatban éltek. Ezt mutatja, hogy ez idő alatt összesen kilenc gyermekük született.

A rajongókat nagyon meglepte a hír, és rögtön felmerült bennük, hogy Owenék válása véget vet majd az Our Yorkshire Farm című műsornak is. A pár azonban igyekezett megnyugtatni az aggódó nézőket és közölték, hogy a farmon a válás után is együtt fognak dolgozni és gyerekeiket is közösen nevelik majd – írja a nuus.hu.

Sokaknak ismerősen csenghet Clive Owen neve, azonban a farmos realitysztár nem azonos az ismert brit színésszel, Clive Owennel.

