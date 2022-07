A rend őrei kb. 5-6 kilométeren keresztül próbálták becserkészni az állatkát, és végül sikerrel jártak: takaróba bugyolálták, majd szolgálati járművükben elszállították őt a kapitányságra. Később átadták a szökevényt a Fővárosi Állat- és Növénykert személyzetének, bár az biztos, hogy az állat nem onnan lépett meg.

A BRFK Facebook-oldalán is beszámolt a nagy hajszáról, melyen a kommentelők is jól szórakoztak. Többen meg is jegyezték, hogy Csepelen a zsaruk már hozzászokhattak a „zsebesekhez", így valószínűleg az ugráló erszényes ügyét is rutinosan kezelték.