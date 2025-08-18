Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Gyereke születhetett a híres sziámi ikerpárnak — Újszülöttel látták Abby és Brittany Henselt

Simon Péter
2025.08.18.
Abby és Brittany Hensel a híres sziámi ikerpárnak úgy tűnik, anyai örömökben van része. A duóból trió lett, legalábbis Abby és Brittany Henselt egy újszülöttel látták egy minnesotai kisvárosban. A testvérpár egy autós hordozóban épp az autóba tette be a kisbabát, amikor a lesifotót készítették róluk.

A híres sziámi ikerpárt, akik valóságshow-sztárokként lettek ismertek, egy parkolóban fotózták le Arden Hillsben, miközben egy autósülésben fekvő babát ültettek be egy fekete autóba. Abby és Brittany Hensel szemmel láthatólag nagyon vigyáztak a kicsire.

A sziámi ikerpár, Abby és Brittany Hensel anya lett?

Nem sokat tudni Abby és Brittany kísérőjéről, így az sem világos, hogy a gyerek az övék-e vagy valaki másé. A TMZ megereste a lányokat és Abby férjét, Josh Bowlingot is, de nem kaptak választ a kérédéseikre.

Abby és Brittany Hensel tavaly nagy port kavart az interneten, amikor kiderült, hogy Abby 2021-ben feleségül ment Josh Bowlinhoz – sokan kíváncsiak voltak, hogyan működik a kapcsolatuk. Akkor Abby és Brittany több TikTok-videóban is válaszolt a gyűlölködőknek, feltéve a nagy kérdést, vajon miért érdekli ennyire az embereket, hogy egyikük férjhez ment?!?

Az egyik videóban Abby, Brittany és Josh közös fotója volt látható, amelyhez a következő felirat tartozott: „Ez egy üzenet minden gyűlölködőnek. Ha nem tetszik, amit csinálok, de mégis mindent megnézel, amit kiteszek, akkor továbbra is rajongó vagy”.

A sziámi ikerpár korábban már beszélt róla, hogy szeretnének gyereket vállalni, és Abbynek már van is egy mostohalánya férje, Josh előző házasságából. Hogy az újszülött, akivel együtt látták őket, hozzájuk tartozik vagy csak vigyáztak rá, mostanáig nem derült ki. De, hogy a hármasfogat jól érezte magát együtt, az szinte biztos.

