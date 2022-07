Tragikus vége lett a Siklóson rendezett teaszeánsznak, amin VV Anett mellett Aleska is ott volt. Az egykori valóságshow-sztár bepánikolt az ital hatásától és beszaladt az erdőbe. A rendőrséggel is kerestették, de végül egy siklósi férfi találta meg, aki kapálni indult. Meztelenül, öntudatlan állapotban került elő. Varga Viktor elmondta, ő maga is használt már ilyen szert Peruban.

"Ez nem úgy történik, hogy jó, akkor ezt most megisszuk, és akkor majd lesz valami. Erre hónapos felkészülés van. Egyrészt rengeteg beszélgetés van a helyi sámánnal, aki mellett még van plusz három-négy ember, akik segítők, akik figyelik a résztvevőket. Ez nem játék. Itt az elmével 'játszunk', nyitogatjuk azokat a bezárt kapukat, amiket nem szabad" - mondta a Mokkában.

"Az a feltételezésem, hogy vannak mentális betegségek, amikről nem is tud az ember saját magában se, és amikor kint vagy egy dél-amerikai dzsungelben és figyelnek téged ezek az emberek 3-4 héten keresztül, akkor ott kiderül, hogy egyáltalán alkalmas vagy-e arra, hogy ilyet magadhoz vegyél. Rengeteg ismeretre van szükség ahhoz, hogy egyrészt tudd, mi vár ott rád, mire számíthatsz, hogy ne legyen pánikrohamod..."

- tette hozzá. Elmondta, hogy külföldön lelki betegségek gyógyítására alkalmazzák az ayahuasca nevű főzetet, és mindig a sámán méri ki pontosan, hogy ki, mennyit fogyaszthat el belőle, ugyanis ez egy méreg.

"Amikor megiszod, mindenki hirtelen összehányja és összefossa magát. Erre fel vannak készülve, van két vödröd... Valójában kijön minden belőled. Ez egy csodálatos dolog, ha jól használjuk, csak hát nem mindenkinek kell." Elképzelhető tehát, hogy Anett azért vetkőzött le, mert összepiszkította a ruháit.