Súlyos sérüléseket szenvedett VV Anett, miután bepánikolt egy teaszertartáson. Az egykori valóságshow-sztárt öntudatlan állapotban találták meg végül Siklós környékén, meztelenül és törtött bokával. A nő már magához tért, de egyelőre nem tudni, mi történt vele, miután beszaladt az erdőbe. Most volt barátja, Tommyboy szólalt meg.

"Először azt gondoltam, ez valami buta bulvárfogás, rá is írtam privátba, kifotózva egy ilyen, róla szóló cikket, de tegnap óta nem válaszolt, ezért gondoltam, mégis valami baj történhetett! Néha szoktunk beszélni, ezért is furcsálltam, hogy most nem jelzett vissza. Amikor még együtt voltunk, a hétköznapokat egészségtudatosan éltük meg, mert az én életvitelemben már akkor is az egészséges táplálkozás és a sport volt a mérvadó, mint ahogyan jelenleg is, ez mindig is kihatott a párkapcsolataimra, jó értelemben. Anett nagyon ritkán ment el bulizni is, akkor pedig nem élt tudatmódosító szerekkel. Addig, amíg nem tudunk pontos információkat, nyilván csak feltételezzük, mi történhetett! Bármi is történt, bízom benne, hogy már felnőtt nőként megoldja, és a helyén tudja kezelni a családja támogatásával. Ha bármi segítségre lenne szüksége, rám számíthat" - mondta a Blikknek.