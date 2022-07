„Ebből az italból mind a ketten fogyasztottunk és teljesen rendben volt minden. Én különös hallucinálást nem tapasztaltam, inkább csak gondolatok voltak a fejemben, de én ezért is mentem el, hogy a fejemben lévő kérdéseket megválaszoljam. Kétségbeesetten vártam ettől a spirituális utazástól, hogy segít az életem megoldásában. Bizonyos döntéseimben meg is erősített, és arról is megbizonyosodtam, hogy nem történnek véletlenek" - vallotta be Aleska.

Emese elmesélte, hogy a szertartás rendben zajlott, mindketten lefeküdtek aludni, reggel azonban Anett már nagyon szeretett volna hazamenni, és amíg ő elszaladt a holmijáért, Anett eltűnt, ezt követően többen keresni kezdték, de mivel nem találták, a rendőrség segítségét kérték.

„Az érzés, amikor Anett több órája nem volt meg, az konkrétan tényleg olyan volt, mint egy horrorfilm! Én az Anettet szeretem! Nekem ő a barátnőm! Abban bíztam, hogy ez az, amit hallucinálok, és ez nem a valóság, és ez nem történt meg. Végig azon járt a fejem, hogy én láttam őt utoljára, és hogy ennek nem szabadott volna megtörténnie, le kellett volna rángatnom az ágyra, hogy feküdjön vissza és még aludjunk. Nyilván ő egy felnőtt nő, saját döntése volt, hogy elindult, de nem tudom pontosan, hogy mi történt... Azóta tudtam vele beszélni, nagyon rosszul van" – tette hozzá az RTL kamerái előtt Emese, aki most úgy érzi, nagyot hibáztak és ha lehetne, visszapörgetnék az idő kerekét.

