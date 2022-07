A súlyosan megsérült nő hat órát töltött a műtőben, viszont a rehabilitációja akár egy teljes évet is igénybe vehet. Menekülés közben ugyanis nemcsak a bordái törtek el, hanem szilánkosra tört a bokája és a lábában több csont is. Anett jelenleg a pécsi kórházban fekszik, azonban az aggódó ismerősök és barátok sem tudják őt elérni, mivel a rendőrség legfoglalta a telefonját.

Az egyik ismerőse szerint Anett párkapcsolata kisebb mélypontra jutott, és ezért vett részt a spirituális megtisztulást és válaszokat ígérő tea szeánszon.

Szerintem az történhetett, hogy Anett a tea elfogyasztása után bepánikolt, és előtörtek belőle a rossz emlékek. Ez okozhatta azt, hogy menekülőre fogta, arról viszont elképzelésem sincs, hogy miért volt meztelen

– mesélte a hot! magazinnak a neve elhallgatását kérő barát.

Az ominózus tea szeánszon ott volt Sáfrány Emese is, ám neki semmi baja nem lett. A hallucinációt okozó ayahuasca főzetet korábban Varga Viktor is kipróbálta már, azonban Zacher Gábor szerint a szer nemcsak illegális, hanem veszélyes is.