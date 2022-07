Az énekes és felesége már régóta szeretett volna egy második közös gyermeket, de valamiért nem jött össze a baba. Nyolc évvel kislányuk megszületés után, idén májusban azonban örömhírről számoltak be, ugyanis Szilvi ismét várandós lett. A hír hallatán a követők fel is tették a kérdést, hogy miért vártak ennyit, mire az anyuka őszinte válaszában kifejtette, hogy hiába próbálkoztak, többször is elvetélt.

Szilvi a hír bejelentése óta rendszeresen posztolja a fotókat és a friss híreket az állapotáról, így a követőik napról napra láthatják, hogyan nő a fiatal kismama terhespocakja és benne a kisfia. Legújabb fotóját egy különleges helyszínről, szállodai szobájukban készítette. Caramel, Szilvi és kislányuk ugyanis elutaztak nyaralni, méghozzá az olaszországi Jesolóba, ahová már 11 éve térnek vissza.

